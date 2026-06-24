Путин заявил о четырех странах в мире, способных строить авиадвигатели

Всего четыре страны в мире, среди которых Россия, способны сейчас самостоятельно обеспечить полный цикл производства авиационных двигателей, заявил на совещании по развитию авиационной отрасли президент Владимир Путин.
Отчет о совещании опубликован на сайте Кремля.
«Россия входит в четверку государств, способных обеспечить, как я уже сказал, весь производственный цикл по выпуску авиационных двигателей. Тоже хороший очень показатель. Я еще скажу о том, что все надо делать быстрее, очень бы хотелось, чтобы все это делалось быстрее и масштабнее, это понятно, но то, что мы это сделали, уже хорошо», — сказал Путин.
Президент привел мнение одного из своих собеседников из авиационной отрасли, летчика-испытателя, который отметил благотворное влияние санкций на развитие отечественного авиастроения.
«Как бы хорошо, сказал он, если бы санкции еще не скоро закончились, потому что мы создали рынок для собственного производства, и это позволило создать нам инженерные школы, их воссоздать, точнее, укрепить, и, имею в виду, наличие этого рынка дает возможность развиваться», — пересказал Путин слова своего собеседника, не назвав его имени.
После введения санкций российская авиаотрасль столкнулась с ограничениями на поставки самолетов, комплектующих и обслуживание зарубежной техники. В марте Минтранс поручил Ространснадзору и Росавиации обеспечить летную годность действующего парка до начала серийных поставок отечественных самолетов.
По данным комплексной программы развития авиатранспортной отрасли, в 2023 году парк российских авиакомпаний для коммерческих перевозок насчитывал 1287 воздушных судов, из них 738 самолетов были иностранного производства. Доля иностранных самолетов в пассажирских коммерческих перевозках составляла 67,1%, но на них приходилось 95% пассажирооборота.
Глава Росавиации Дмитрий Ядров заявил в мае, что сертификационные испытания ПД-8 завершены, а сам двигатель должен заменить российско-французские SaM146, которые использовались на Superjet до санкций.
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