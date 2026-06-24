Путин заявил о четырех странах в мире, способных строить авиадвигатели

«Россия входит в четверку государств, способных обеспечить, как я уже сказал, весь производственный цикл по выпуску авиационных двигателей. Тоже хороший очень показатель. Я еще скажу о том, что все надо делать быстрее, очень бы хотелось, чтобы все это делалось быстрее и масштабнее, это понятно, но то, что мы это сделали, уже хорошо», — сказал Путин.