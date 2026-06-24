Нетаньяху пообещал поддерживать присутствие ЦАХАЛа на юге Ливана

ЦАХАЛ вошел в Южный Ливан в начале марта этого года. Израильская армия атакует цели группировки «Хезболла», которая поддерживает Иран. С 17 июня ЦАХАЛ снизил интенсивность ударов по Ливану по требованию администрации президента США Дональда Трампа. Меморандум США и Ирана закрепляет прекращение боевых действий, в том числе в Ливане. 21 июня глава израильского Минобороны Исраэль Кац заявил, что ЦАХАЛ не уйдет из зоны безопасности на юге Ливана. По его словам, ВС оставят за собой право действовать без ограничений «для устранения угроз».