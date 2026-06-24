BZ узнала о расследовании в отношении главы ЕК из-за чата с Зеленским

В материале говорится, что впервые о «секретной переписке» стало известно еще в январе, после публикации Politico. Затем голландская организация Follow the Money (FTM) обратилась к ЕК с просьбой раскрыть информацию между фон дер Ляйен и главами государств, однако комиссия отклонила запрос.