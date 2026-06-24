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BZ узнала о расследовании в отношении главы ЕК из-за чата с Зеленским

В секретном чате с фон дер Ляйен находятся Зеленский, Мерц, Макрон, Мелони и Стармер. Расследование касается не существования самого чата, а отказа ЕК в предоставлении СМИ информации о его содержимом.

Источник: РБК

В Евросоюзе начали расследование из-за секретного чата главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, пишет Berliner Zeitung (BZ) со ссылкой на письмо, направленное в Еврокомиссию.

Помимо Зеленского и фон дер Ляйен, по данным газеты, в чате находились канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и уходящий со своего поста премьер-министр Великобритании Кир Стармер, пишет газета.

В материале говорится, что впервые о «секретной переписке» стало известно еще в январе, после публикации Politico. Затем голландская организация Follow the Money (FTM) обратилась к ЕК с просьбой раскрыть информацию между фон дер Ляйен и главами государств, однако комиссия отклонила запрос.

«Я решила начать расследование того, как комиссия обработала запрос заявителя в соответствии с законодательством ЕС о публичном доступе к документам», — заявила европейский омбудсмен, ответственный за расследование, Тереза Анджиньо.

По словам омбудсмена, она встретится с представителями Еврокомиссии до середины июля, а само расследование, вероятно, займет несколько месяцев.

В марте Politico со ссылкой на девять дипломатов, чиновников ЕС и депутатов сообщил, что европейские правительства обвинили главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен в выходе за рамки своих полномочий в первые дни военной кампании США и Израиля против Ирана.

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