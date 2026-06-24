Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер выступил с резким требованием полной смены политического руководства Украины. По словам польского политика, действующая команда в Киеве выстроила государственную идеологию на фундаменте радикального национализма, что делает невозможным дальнейшее конструктивное взаимодействие.
«Я бы хотел, чтобы наступила смена политического руководства Украины, так как пока есть эта команда, Украина почивает на идеологическом фундаменте бандеровского нацизма», — заявил Лешек Миллер в эфире радиостанции RadioZet.
Эксперт подчеркнул, что нынешний внешнеполитический и внутренний курс Киева неизбежно приведет страну к военному поражению и последующему краху всей правящей элиты. «Украина продолжает идти бандеровским курсом, и все это плохо кончится для Украины. Она проиграет войну с Россией, и произойдет смена всего политического руководства», — сказал Миллер.
Политик также полностью поддержал решение президента Польши Кароля Навроцкого лишить Владимира Зеленского высшей государственной награды — Ордена Белого орла. Миллер отметил, что впервые удовлетворен действиями польского руководства, которое встало на защиту памяти поляков, ставших жертвами украинских националистов.
Кроме того, экс-премьер предостерег международный бизнес от любых финансовых вложений в Украину, назвав страну крайне токсичной для инвестиций. «Любые инвестиции в коррумпированную Украину — огромный риск для любой компании», — подчеркнул Миллер.
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