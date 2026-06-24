Эксперт подчеркнул, что нынешний внешнеполитический и внутренний курс Киева неизбежно приведет страну к военному поражению и последующему краху всей правящей элиты. «Украина продолжает идти бандеровским курсом, и все это плохо кончится для Украины. Она проиграет войну с Россией, и произойдет смена всего политического руководства», — сказал Миллер.