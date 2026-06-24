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В Черниговской области анонсировали эвакуацию из 12 населенных пунктов

В Черниговской области объявили принудительную эвакуацию из приграничных районов. Она начнется 1 июля и затронет 12 населенных пунктов.

Источник: РБК

В Черниговской области с 1 июля запланирована принудительная эвакуация населения из 12 населенных пунктов, сообщал глава Черниговской областной администрации Вячеслав Чаус.

Он уточнил, что все поселения, которые затронет эвакуация, — приграничные.

«Также есть решение о продлении мер обязательной эвакуации из семи пограничных сел, где она объявлялась зимой. Желающие жители уехали, остальные писали отказы», — написал он в телеграм-канале.

Чаус уточнил, что в населенных пунктах Горск, Бериловка, Бучки, Гремяч, Будо-Воробьевская, Костобобрав и Железный Мост в общей сложности остаются около тысячи жителей, 120 из них — дети.

По словам главы региона, эвакуацию должны завершить через два месяца, имеются утвержденные эвакуационные маршруты и транспорт.

Черниговская область Украины на севере граничит с Брянской областью России, на северо-западе — с Гомельской областью Белоруссии, внутри страны — с Киевской, Сумской и Полтавской областями.

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