В Черниговской области анонсировали эвакуацию из 12 населенных пунктов

В Черниговской области с 1 июля запланирована принудительная эвакуация населения из 12 населенных пунктов, сообщал глава Черниговской областной администрации Вячеслав Чаус.
Он уточнил, что все поселения, которые затронет эвакуация, — приграничные.
«Также есть решение о продлении мер обязательной эвакуации из семи пограничных сел, где она объявлялась зимой. Желающие жители уехали, остальные писали отказы», — написал он в телеграм-канале.
Чаус уточнил, что в населенных пунктах Горск, Бериловка, Бучки, Гремяч, Будо-Воробьевская, Костобобрав и Железный Мост в общей сложности остаются около тысячи жителей, 120 из них — дети.
По словам главы региона, эвакуацию должны завершить через два месяца, имеются утвержденные эвакуационные маршруты и транспорт.
Черниговская область Украины на севере граничит с Брянской областью России, на северо-западе — с Гомельской областью Белоруссии, внутри страны — с Киевской, Сумской и Полтавской областями.
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