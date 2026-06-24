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Развожаев назвал цель атак ВСУ на Севастополь

Украинская сторона, атакуя Севастополь, стремится сделать жизнь в городе невыносимой, заявил журналистам губернатор Михаил Развожаев.

Источник: РБК

Украинская сторона, атакуя Севастополь, стремится сделать жизнь в городе невыносимой, заявил журналистам губернатор Михаил Развожаев.

«Враг поставил своей целью сделать жизнь всего Севастополя невыносимой. Мы это видим», — сказал он, добавив, что началась «сосредоточенная атака на энергетическую инфраструктуру».

Он сообщил, что силам ПВО удалось нейтрализовать большую часть воздушных целей.

В ночь на 24 июня Развожаев сообщил, что Севастополь оказался обесточен в результате атак ВСУ на энергетическую инфраструктуру. Граждан призвали экономить заряд телефонов и не перегружать сеть, когда электроснабжение восстановится.

Вечером губернатор написал в телеграм-канале, что энергетики завершают работы по восстановлению поврежденной энергоинфраструктуры и свет в домах должен появиться в период с 20:00 до 21:00. Он призвал не включать все электроприборы в квартире одновременно, отметив, что после длительного отсутствия напряжения «резкая нагрузка на сеть может привести к повторным авариям и перегрузкам».

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