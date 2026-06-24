Развожаев назвал цель атак ВСУ на Севастополь

Вечером губернатор написал в телеграм-канале, что энергетики завершают работы по восстановлению поврежденной энергоинфраструктуры и свет в домах должен появиться в период с 20:00 до 21:00. Он призвал не включать все электроприборы в квартире одновременно, отметив, что после длительного отсутствия напряжения «резкая нагрузка на сеть может привести к повторным авариям и перегрузкам».