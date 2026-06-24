FPV-дрон «Севера» поразил ценный ЗРК из США в зоне проведения СВО

Он уточнил, что систему обнаружили в тыловом районе ВСУ, в нескольких десятках километров от линии фронта. Комплекс BRAWLR, созданный для поражения малых воздушных целей, монтируют на пикапы и грузовики для повышения мобильности расчёта.
«В ходе боевого дежурства оператором ударного FPV-дрона 11-го армейского корпуса группировки войск “Север” был обнаружен и уничтожен мобильный зенитно-ракетный комплекс системы BRAWLR производства США в Харьковской области… Для поражения цели был задействован ударный FPV-дрон на оптоволоконном управлении», — рассказал Карта.
Подразделения беспилотных систем также поражают мобильные огневые группы противника, которые пытаются мешать работе российских разведывательных и ударных дронов.
BRAWLR — новейшая американская разработка, впервые публично показанная в сентябре 2025 года. Стоимость полного полевого комплекта с пусковой установкой, пикапом, боезапасом и локационной станцией может достигать 6 миллионов долларов.
Ранее минобороны РФ сообщило, что за сутки ПВО сбили пять крылатых ракет Storm Shadow/SCALP-EG и 462 украинских дрона-камикадзе. Перехват подтверждает интенсивное использование БПЛА ВСУ. Силы обороны ведут круглосуточный мониторинг.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.