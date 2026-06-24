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Зеленский заявил, что ретрансляторы в Белоруссии «прекратили работать»

Ретрансляторы на территории Белоруссии, которые, по утверждению Киева, использовались для наведения БПЛА по Украине, прекратили работу с 22 июня, заявил Зеленский. Минск заявлял, что не намерен втягиваться в конфликт с Украиной.

Источник: РБК

Ретрансляторы на украинско-белорусской границе прекратили свою работу, заявил на пресс-конференции украинский лидер Владимир Зеленский. По его словам, эти устройства помогали в нанесении ударов дронами по Украине.

«По имеющейся информации, которую мне доложил главнокомандующий [ВСУ Александр Сырский], а также разведка, с 22 июня соответствующие ретрансляторы прекратили свою работу на территории Беларуси», — сказал Зеленский (цитата по «РБК-Украина» и «Украинской правде»).

Зеленский 20 июня заявил о наличии на территории Белоруссии ретрансляторов, которые, по его утверждению, используются для наведения беспилотников по украинским целям. Он призвал Минск «демонтировать это оборудование».

Ранее украинский лидер также говорил о необходимости «убрать» технику, которая, по его словам, используется для корректировки огня по территории Украины. Зеленский счел одну неделю достаточным для демонтажа сроком и предупредил, что в ином случае этим займутся ВСУ.

Минск неоднократно заявлял, что не намерен допускать вовлечения страны в конфликт. Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин подчеркивал, что стратегия республики направлена на обеспечение внутренней безопасности и предотвращение участия в боевых действиях. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, в свою очередь, заявлял о необходимости сохранять усиленный режим охраны границы с Украиной на фоне роста напряженности в приграничных районах.

В Кремле заявления Киева назвали внешней угрозой для Белоруссии. Глава МИДа Сергей Лавров связал ультиматум Зеленского в адрес Минска с попытками втянуть Белоруссию в конфликт и расширить географию боевых действий.

Россия готова использовать весь комплекс мер, предусмотренных договором о гарантиях взаимной безопасности в рамках Союзного государства, для защиты Белоруссии в случае необходимости, подчеркнул Лавров.

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