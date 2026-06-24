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За день в регионах России сбили 245 украинских дронов

Российские подразделения ПВО за день 24 июня уничтожили в регионах 245 украинских беспилотников, сообщает пресс-служба Минобороны.

Источник: РБК

Российские подразделения ПВО за день 24 июня уничтожили в регионах 245 украинских беспилотников, сообщает пресс-служба Минобороны.

Все сбитые аппараты были самолетного типа, их перехватили в Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Нижегородской, Орловской, Оренбургской, Ростовской, Рязанской, Тульской, Смоленской областях, в московском регионе, в также в Краснодарском крае, в Республике Крым и над акваторией Черного моря, уточнили в военном ведомстве.

Материал дополняется.

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