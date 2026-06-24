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Рубио назвал дату продолжения технических консультаций США и Ирана

Технические группы США и Ирана продолжат консультации по деталям соглашения в конце месяца и, вероятно, снова встретятся в Швейцарии.

Источник: РБК

Технические группы США и Ирана продолжат консультации по деталям соглашения в конце месяца и, вероятно, снова встретятся в Швейцарии. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио журналистам в Кувейте, передает Anadolu.

«Техническая группа вернется, насколько я понимаю, 29‑го или 30‑го. Они возвращаются в Швейцарию, если я не ошибаюсь. Так что, в любом случае, техническая группа соберется снова, как я понимаю, 30‑го», — сказал госсекретарь.

Он отметил, что технические переговоры проходят на уровне экспертов.

«В этих переговорах будут участвовать сотрудники Госдепартамента, а также представители Министерства энергетики и так далее. Вот что означает технический уровень», — пояснил Рубио.

Рубио сделал заявление перед вылетом из Кувейта в Бахрейн в рамках поездки по странам Персидского залива. Госсекретарь также заявил, что США не будут предпринимать шаги, которые подорвали бы безопасность американских союзников в регионе.

США и Иран 18 июня подписали меморандум о взаимопонимании, который должен запустить 60-дневный период переговоров по итоговому соглашению. На переговорах в Швейцарии стороны договорились о «дорожной карте» для достижения окончательной сделки в течение 60 дней.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал переговоры в Швейцарии основой для «прочной сделки» между Вашингтоном и Тегераном.

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