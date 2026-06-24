Рубио назвал дату продолжения технических консультаций США и Ирана

«Техническая группа вернется, насколько я понимаю, 29‑го или 30‑го. Они возвращаются в Швейцарию, если я не ошибаюсь. Так что, в любом случае, техническая группа соберется снова, как я понимаю, 30‑го», — сказал госсекретарь.