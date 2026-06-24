Израиль показал лазер DroneLight, который сбивает 30 целей за минуту

Энергопотребление установки не превышает 4 киловатт — это существенно меньше, чем у большинства высокоэнергетических лазеров, находящихся сейчас в разработке или на вооружении. Столь скромные запросы к питанию упрощают интеграцию на мобильные шасси и уменьшают требования к вспомогательным генераторам. В ходе показа компания смонтировала DroneLight на гусеничной бронемашине, продемонстрировав готовность системы к применению в передовых порядках войск для подвижной защиты подразделений.