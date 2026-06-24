Израиль показал лазер DroneLight, который сбивает 30 целей за минуту

Израильская компания Esh-Tech вывела на рынок новую разработку в сфере противовоздушной обороны — лазерную установку DroneLight. Её ключевое отличие от существующих аналогов заключается в импульсном принципе работы, который позволяет быстро поражать большое количество целей без длительного удержания луча на каждой из них.
В большинстве современных лазерных систем для уничтожения объекта требуется непрерывное воздействие в течение нескольких секунд. DroneLight действует иначе: она посылает короткие сфокусированные импульсы, и на нейтрализацию одного беспилотника уходит всего 1−2 секунды. Это даёт возможность за 60 секунд вывести из строя более 30 воздушных объектов, что критически важно при отражении массированных налётов, способных перегрузить обычные средства ПВО.
Особенность установки — импульсный режим с досылом дополнительных зарядов после первого попадания для гарантированного поражения цели. Благодаря этому система мгновенно переключается между объектами, значительно увеличивая общую пропускную способность стрельбы.
Дальность действия DroneLight составляет около 1 километра, что относит её к классу ближнего рубежа обороны. Для обнаружения и сопровождения целей она сопрягается с радарными, акустическими и оптическими сенсорами, образуя единый контур захвата.
Энергопотребление установки не превышает 4 киловатт — это существенно меньше, чем у большинства высокоэнергетических лазеров, находящихся сейчас в разработке или на вооружении. Столь скромные запросы к питанию упрощают интеграцию на мобильные шасси и уменьшают требования к вспомогательным генераторам. В ходе показа компания смонтировала DroneLight на гусеничной бронемашине, продемонстрировав готовность системы к применению в передовых порядках войск для подвижной защиты подразделений.
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