Развожаев назвал цель атак ВСУ на Севастополь

Вечером глава региона сообщил в своем Telegram-канале, что специалисты завершают восстановительные работы на поврежденной энергоинфраструктуре. Ожидается, что электроснабжение в домах будет восстановлено в промежутке с 20:00 до 21:00. Развожаев призвал не включать одновременно все электроприборы, пояснив, что после продолжительного отсутствия напряжения «резкая нагрузка на сеть может привести к повторным авариям и перегрузкам».