Развожаев назвал цель атак ВСУ на Севастополь

«Враг поставил своей целью сделать жизнь всего Севастополя невыносимой. Мы это видим», — сказал он, отметив, что началась «сосредоточенная атака на энергетическую инфраструктуру».
По словам губернатора, силам противовоздушной обороны удалось нейтрализовать большую часть воздушных целей.
В ночь на 24 июня Развожаев информировал, что Севастополь был обесточен вследствие ударов Вооруженных сил Украины по объектам энергетики. Жителей призвали экономить заряд аккумуляторов мобильных устройств и не создавать избыточную нагрузку на сеть после возобновления подачи электричества.
Вечером глава региона сообщил в своем Telegram-канале, что специалисты завершают восстановительные работы на поврежденной энергоинфраструктуре. Ожидается, что электроснабжение в домах будет восстановлено в промежутке с 20:00 до 21:00. Развожаев призвал не включать одновременно все электроприборы, пояснив, что после продолжительного отсутствия напряжения «резкая нагрузка на сеть может привести к повторным авариям и перегрузкам».