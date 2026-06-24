Палата депутатов Румынии одобрила законопроект об объединении с Молдавией

Палата депутатов Румынии приняла законопроект об объединении с Молдавией в рамках процедуры «молчаливого согласия», сообщает Adevarul со ссылкой на председателя заседания Наталию Интотеро. Документ был направлен в сенат — верхнюю палату румынского парламента.
Проект, инициированный парламентской группой SOS Romania, предусматривает подтверждение парламентом поддержки возможности мирного изменения границ и принятие решения об объединении, а также обязывает правительство Румынии незамедлительно начать переговоры с властями Кишинева. В документе также указано, что после окончательного принятия и публикации закона предполагается уведомить власти Молдавии и международные организации, включая США, НАТО, ООН и ЕС.
Ранее президент Молдавии Майя Санду заявляла, что объединение с Румынией могло бы ускорить вступление страны в ЕС. В Кишиневе также не исключали такой вариант, допуская и сценарий интеграции в ЕС без Приднестровья.
Решение сената по законопроекту пока не принято.
Согласно опросу, проведенному в марте молдавской компанией Ates Research, 44% респондентов в Молдавии проголосовали бы за объединение с Румынией на возможном референдуме. Опрос также подчеркивает рост румынской национальной идентичности: около 15% респондентов в Молдавии называют себя этническими румынами, и 65% идентифицируют себя как молдаване.
Глава МИД Молдавии Михай Попшой ранее в этом месяце заявил, что на возможном референдуме поддержал бы объединение республики с Румынией.
Отвечая на вопрос о личном выборе на референдуме, глава МИДа отметил, что как гражданин Румынии не видит для себя возможности голосовать против. При этом он подтвердил, что стратегическим приоритетом Молдавии остается европейская интеграция.
В XIX веке территория современной Молдавии входила в состав Российской империи как Бессарабская губерния. В 1918 году Бессарабия провозгласила независимость и присоединилась к Румынии, СССР и ряд других стран не признавали суверенитет Румынии над этой территорией. В 1940 году была образована Молдавская ССР.
Унионизм предполагает объединение Румынии и Молдавии и фактическую ликвидацию молдавской государственности.
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