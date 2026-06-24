Палата депутатов Румынии одобрила законопроект об объединении с Молдавией

В XIX веке территория современной Молдавии входила в состав Российской империи как Бессарабская губерния. В 1918 году Бессарабия провозгласила независимость и присоединилась к Румынии, СССР и ряд других стран не признавали суверенитет Румынии над этой территорией. В 1940 году была образована Молдавская ССР.