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«Полумертвая организация»: Лавров призвал к выходу России из ОБСЕ

Лавров высказался за выход России из ОБСЕ.

Источник: Комсомольская правда

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров призвал к выходу России из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом он заявил на полях Международного научно-экспертного форума «Примаковские чтения».

«ОБСЕ, конечно, — это полумертвая организация. Это решать президенту, но я бы точно вышел из этой организации», — отметил министр.

Лавров рассказал, что он и замглавы МИД РФ Александр Грушко обсуждали эту тему и спорили о членсве России в ОБСЕ. Министр подчеркнул что выступает за выход из организации, однако есть одно противоречащее этому обстоятельства — другие страны не пойдут на аналогичный шаг.

«Не лишним иметь площадку, где тебя в открытую при тебе поливают грязью, а ты в ответ имеешь возможность предъявить факты. А вот на факты тем, кто грязью тебя поливал, уже ответить нечего», — уточнил Лавров.

Ранее KP.RU сообщал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала состояние дел ОБСЕ. Как заявила дипломат, структура фактически перестала быть дееспособной.

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