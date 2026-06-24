«Полумертвая организация»: Лавров призвал к выходу России из ОБСЕ

Лавров рассказал, что он и замглавы МИД РФ Александр Грушко обсуждали эту тему и спорили о членсве России в ОБСЕ. Министр подчеркнул что выступает за выход из организации, однако есть одно противоречащее этому обстоятельства — другие страны не пойдут на аналогичный шаг.