Зеленский заявил об отключении ретрансляторов, из-за которых он угрожал Минску

Напомним, Зеленский снова пригрозил Белоруссии, потребовав вывести технику с границы за неделю, иначе, по его словам, это сделает Украина. Он также обвинил Россию в атаке дрона на автобус с белорусскими детьми. Лукашенко призвал жителей Гомельской области не волноваться, заверив, что Белоруссия может защитить граждан от любого агрессора. Губернатор Крупко доложил, что ситуация на границе сложная, но контролируемая.