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Зеленский заявил об отключении ретрансляторов, из-за которых он угрожал Минску

Киевский главарь Владимир Зеленский заявил, что Белоруссия больше не угрожает Украине, поскольку Минск якобы отключил ретрансляторы, ставшие причиной возмущений в Киеве. Доказательств диктатор не привёл.

Источник: Life.ru

По его словам, оборудование прекратило работу с 22 июня. При этом он уточнил, что пока не знает, были ли ретрансляторы демонтированы, но ежедневно получает отчёты и внимательно следит за ситуацией.

Напомним, Зеленский снова пригрозил Белоруссии, потребовав вывести технику с границы за неделю, иначе, по его словам, это сделает Украина. Он также обвинил Россию в атаке дрона на автобус с белорусскими детьми. Лукашенко призвал жителей Гомельской области не волноваться, заверив, что Белоруссия может защитить граждан от любого агрессора. Губернатор Крупко доложил, что ситуация на границе сложная, но контролируемая.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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