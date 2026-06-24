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Лавров назвал ОБСЕ полумертвой организацией

Глава МИД РФ Сергей Лавров 24 июня допустил, что лично принял бы решение о выходе России из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), однако окончательное решение, по его словам, остается за президентом страны Владимиром Путиным.

Источник: Reuters

«ОБСЕ, конечно, — это полумертвая организация. Я честно скажу, мы с [замглавы МИД РФ] Александром Грушко говорили и спорили. Это решать президенту, но я бы точно вышел из этой организации, если бы не одно обстоятельство — другие не выйдут», — заявил Лавров в ходе выступления на XII Международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения».

Как уточнил министр, сохранение участия России в структуре связано с возможностью использовать организацию в качестве трибуны для донесения позиции Москвы в условиях информационного давления.

«На факты тем, кто грязью тебя поливал, уже ответить нечего. Так что мы там остаемся, но прекрасно понимая значение этой структуры», — отметил дипломат.

ОБСЕ занимается вопросами мира, безопасности, демократии и прав человека в Европе и Центральной Азии. В состав организации входят 57 государств, включая все страны Евросоюза и СНГ, а также Великобритания, США и Канада.

Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский 17 мая заявил, что организация не проявляет заинтересованности в диалоге с Москвой по вопросам безопасности в Европе. Ранее, 12 мая, он отмечал, что в ОБСЕ игнорируют ряд неудобных фактов о ситуации на Украине и не допускают обсуждения необходимости изменений после завершения активной фазы конфликта.

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