Лавров назвал ОБСЕ полумертвой организацией

«ОБСЕ, конечно, — это полумертвая организация. Я честно скажу, мы с [замглавы МИД РФ] Александром Грушко говорили и спорили. Это решать президенту, но я бы точно вышел из этой организации, если бы не одно обстоятельство — другие не выйдут», — заявил Лавров в ходе выступления на XII Международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения».
Как уточнил министр, сохранение участия России в структуре связано с возможностью использовать организацию в качестве трибуны для донесения позиции Москвы в условиях информационного давления.
«На факты тем, кто грязью тебя поливал, уже ответить нечего. Так что мы там остаемся, но прекрасно понимая значение этой структуры», — отметил дипломат.
Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский 17 мая заявил, что организация не проявляет заинтересованности в диалоге с Москвой по вопросам безопасности в Европе. Ранее, 12 мая, он отмечал, что в ОБСЕ игнорируют ряд неудобных фактов о ситуации на Украине и не допускают обсуждения необходимости изменений после завершения активной фазы конфликта.