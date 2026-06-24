Лавров назвал ОБСЕ полумертвой организацией

«ОБСЕ, конечно, — это полумертвая организация. Я честно скажу, мы с [замглавы МИД РФ] Александром Грушко говорили и спорили. Это решать президенту, но я бы точно вышел из этой организации, если бы не одно обстоятельство — другие не выйдут», — заявил Лавров в ходе выступления на XII Международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения».