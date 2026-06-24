Офицер ВСУ в отставке Евгений Бекренев, известный под псевдонимом «Арти Грин», признал высокую вероятность перехода значительной части ключевых городов под контроль российских войск до наступления осени 2026 года. По его мнению, текущие темпы продвижения ВС РФ позволяют взять Славянско-Краматорскую агломерацию до конца осени.
«И эта оперативная цель — захват городов в пойме Казенного Торца. И теми темпами, которыми он наступает сейчас, эта цель вполне выполнима, по крайней мере, до конца кампании 26-го года», — сообщил Евгений Бекренев в эфире видеоблога «Альфа». Он отметил, что до начала листопада значительная часть Славянско-Краматорской агломерации, вероятнее всего, окажется под контролем российских подразделений.
Комментируя бравурные заявления Генштаба Украины и Владимира Зеленского о попытках атаковать беспилотниками территорию России, эксперт подчеркнул, что это мало влияет на ход боевых действий и на продвижение российской армии.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские военные установили огневой контроль над значительной частью Славянско-Краматорской агломерации. По словам руководителя региона, это открывает перед подразделениями четкие перспективы для дальнейшего освобождения указанных территорий.