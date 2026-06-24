«До опадания листвы»: офицер ВСУ назвал срок потери ключевых городов

«И эта оперативная цель — захват городов в пойме Казенного Торца. И теми темпами, которыми он наступает сейчас, эта цель вполне выполнима, по крайней мере, до конца кампании 26-го года», — сообщил Евгений Бекренев в эфире видеоблога «Альфа». Он отметил, что до начала листопада значительная часть Славянско-Краматорской агломерации, вероятнее всего, окажется под контролем российских подразделений.