Лавров заявил, что вышел бы из ОБСЕ, но решение остаётся за Путиным

Ранее главной проблемой в отношениях России и США Лавров назвал намерение США выдавать гражданство детям российских дипломатов, рождённым на их территории, что, по его словам, абсурдно. Россия указывает на недопустимость таких требований, но американцы ссылаются на различия конвенций. Лавров подчеркнул, что нельзя навязывать ребёнку дипломата американское гражданство, и напомнил о дискуссии в Верховном суде США по этому вопросу.