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Собянин сообщил о двух сбитых на подлете к Москве беспилотниках

Силы ПВО сбили еще два беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин в 21:08 мск.

Источник: РБК

Силы ПВО сбили еще два беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин в 21:08 мск. в «Максе».

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — говорится в сообщении.

По подсчетам РБК, с начала суток 24 июня на подлете к Москве уничтожили уже 16 беспилотников.

Собянин сообщал о сбитых на московском направлении БПЛА 24 июня: ночью — о первом с начала суток, затем число уничтоженных дронов выросло до 14 к 17:37 мск.

Внуково действовал режим приема и выпуска рейсов по согласованию.

Днем 22 июня мэр сообщал, что за сутки на подлете к столице уничтожили 84 беспилотника.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

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