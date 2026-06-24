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Румынский парламент «молчаливо принял» законопроект о поглощении Молдавии

Нижняя палата парламента Румынии одобрила законопроект об объединении республики с Молдавией. Документ был предложен оппозиционной партией S.O.S. România, сообщает портал HotNews.

Источник: Life.ru

«Парламент принимает решение об объединении Румынии с Республикой Молдавия. Румынский парламент уполномочивает правительство страны в срочном порядке начать переговоры с властями Кишинёва для завершения объединения с Республикой Молдавия», — отмечается в законопроекте.

Примечательно, что документ не был вынесен на обсуждение и голосование депутатов и не был отвергнут, поэтому считается «молчаливо принятым» автоматически в соответствии с конституцией. Документ направлен в Сенат, который примет окончательное решение. Кишинёв пока не давал официальной реакции на инициативу бухарестских парламентариев.

Ранее министр иностранных дел Молдавии и вице-премьер страны Михай Попшой заявил, что поддерживает идею объединения с Румынией. По его словам, он проголосует «за» на референдуме об объединении Румынии и Молдавии. Идея обсуждается с 90-х годов. Нынешние власти Кишинёва открыто говорят о слиянии. Оппоненты напоминают, что у президента Майи Санду двойное гражданство — она может продвигать эту инициативу.

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