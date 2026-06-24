Румынский парламент «молчаливо принял» законопроект о поглощении Молдавии

Ранее министр иностранных дел Молдавии и вице-премьер страны Михай Попшой заявил, что поддерживает идею объединения с Румынией. По его словам, он проголосует «за» на референдуме об объединении Румынии и Молдавии. Идея обсуждается с 90-х годов. Нынешние власти Кишинёва открыто говорят о слиянии. Оппоненты напоминают, что у президента Майи Санду двойное гражданство — она может продвигать эту инициативу.