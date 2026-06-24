Суд вынес приговор двум участникам нападения на шестую роту в 2000 году

«Следствием и судом установлено, что в феврале 2000 года Таушев и Кошманбетов в составе объединенной вооруженной банды под общим руководством Басаева и Хаттаба приняли участие в нападении на военнослужащих 6-ой роты 104-го полка 76-ой Псковской дивизии Воздушно-десантных войск, которое происходило в горно-лесистой местности в районе села Улус-Керт Шатойского района Чеченской Республики», — говорится в сообщении.