Суд вынес приговор двум участникам нападения на шестую роту в 2000 году

Суд вынес приговор участникам нападения на псковских десантников в 2000 году, при котором погибли 84 военнослужащих, сообщает пресс-служба Следственного комитета в телеграм-канале.
На скамье подсудимых оказались Арслан Таушев и Расул Кошманбетов, суд приговорил первого к 23, а второго к 24 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Их признали виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 209, ст. 279 и ст. 317 Уголовного кодекса — участие в банде, вооруженный мятеж, посягательство на жизнь военнослужащих.
«Следствием и судом установлено, что в феврале 2000 года Таушев и Кошманбетов в составе объединенной вооруженной банды под общим руководством Басаева и Хаттаба приняли участие в нападении на военнослужащих 6-ой роты 104-го полка 76-ой Псковской дивизии Воздушно-десантных войск, которое происходило в горно-лесистой местности в районе села Улус-Керт Шатойского района Чеченской Республики», — говорится в сообщении.
Как отметили в СК, нападение на военных было с трех сторон, Таушев и Кошманбетов, вооруженные пулеметом Калашникова и автоматом, вели прицельный огонь по военнослужащим.
«В нападении, которое длилось до утра 1 марта 2000 года, погибли 84 военнослужащих, а четверым причинены ранения различной степени тяжести», — уточнили в СК.
Следователи продолжают устанавливать других участников этого нападения.
Материал дополняется.