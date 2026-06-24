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Заболоцкая: Европа соучаствует в убийствах детей в РФ через оборонные концерны

Зампостпреда России в ООН заявила о соучастии ЕС в убийстве детей в РФ.

Источник: Комсомольская правда

Зампостпреда России при ООН Мария Заболоцкая заявила, что европейские страны соучаствуют в убийствах детей в России через сотрудничество с украинскими производителями вооружений. Об этом она сказала на заседании Совбеза ООН 24 июня, в среду.

Она отметила, что с киевским режимом сотрудничает корпорация Hensoldt из ФРГ. Кроме того, недавно Франция предоставила площадку Eurosatory 2026 для демонстрации БПЛА, которые используются ВСУ.

«Таким образом, европейские страны соучаствуют в убийстве детей в России», — подчеркнула Заболоцкая. Москва неоднократно поднимала эту тему в ООН, требуя осуждения действий Киева, однако западные страны блокируют подобные инициативы.

Ранее KP.RU писал, что Россия готова в любое время пригласить делегацию ООН на место удара ВСУ по колледжу в Старобельске, где погиб 21 человек, большинство из которых — подростки. Мария Заболоцкая сказала, что Москва так и не получила от организации осуждения теракта, а Запад, по ее словам, пытается замять эту ситуацию.

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