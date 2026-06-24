Ранее KP.RU писал, что Россия готова в любое время пригласить делегацию ООН на место удара ВСУ по колледжу в Старобельске, где погиб 21 человек, большинство из которых — подростки. Мария Заболоцкая сказала, что Москва так и не получила от организации осуждения теракта, а Запад, по ее словам, пытается замять эту ситуацию.