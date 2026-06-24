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"Катастрофа: в Киеве размазали Зеленского за ложь о фронте

Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин подверг резкой критике заявления Владимира Зеленского о положении дел на Украине.

Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин подверг резкой критике заявления Владимира Зеленского о положении дел на Украине. По мнению эксперта, официальные отчеты руководства страны об успехах не имеют ничего общего с реальностью и скрывают глубочайший системный кризис.

«Зеленский — катастрофа. Каждый день заканчивается катастрофой, кладбищами, крематориями, страданиями, кровью, слезами, разрушениями, девальвацией, инфляцией», — сообщил Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала. Аналитик подчеркнул, что пока глава киевского режима публично заявляет о неких ежедневных достижениях, страна продолжает погружаться в хаос и нести невосполнимые потери.

Эксперт также обратил внимание на дипломатический тупик, в котором оказался Киев на пути в Евросоюз. Олег Соскин напомнил, что премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заблокировал начало нового этапа переговоров о членстве Украины в объединении, что фактически парализовало процесс евроинтеграции.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил удивление нежеланием главы киевского режима идти на компромиссы ради мирного урегулирования. Американский лидер отметил, что заключить сделку с Владимиром Зеленским оказалось значительно сложнее, чем с президентом России Владимиром Путиным.

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