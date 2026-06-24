Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин подверг резкой критике заявления Владимира Зеленского о положении дел на Украине. По мнению эксперта, официальные отчеты руководства страны об успехах не имеют ничего общего с реальностью и скрывают глубочайший системный кризис.