От гибридной войны к горячей фазе

Да и выдвигаемые в связи с такими планами предварительные условия выглядят ультиматумом, а не поиском компромисса. Запад, уже ничем себя не ограничивая, откровенно повышает градус конфронтации, словно тестируя границы нашей сдержанности. Но наш глава государства уже ответил одной фразой, обращенной к историческим союзникам — армии и флоту: «Работайте, братья!».