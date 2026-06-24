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От гибридной войны к горячей фазе

В наших политических кругах расстаются с иллюзией возможности достижения с Западом соглашения о неделимости безопасности в Европе. В частности, председатель комиссии СФ по информполитике Алексей Пушков заявил о переходе Запада к новой фазе войны против России.

Это проявляется в снабжении Украины дальнобойными ракетами. Крепнет убежденность, что уже начинает стираться грань между «опосредованной войной с Россией» и «прямой войной». Последний саммит «большой восьмерки» завершился с принятием коммюнике в поддержку киевской хунты. Причем свою подпись поставил и Дональд Трамп, ограничив до минимума вариант своей посреднической миссии на Украине.

Слова помощника президента РФ Юрия Ушакова о том, что «Россия ждет не выполнения договоренностей Анкориджа, а победы», поскольку «одна из сторон не в состоянии их выполнить», свидетельствует о коренном повороте в нашей «realpolitik».

Натовские заявления о подготовке к прямому военному столкновению с Россией к 2030 году, постоянное определение Украины как полигона для испытания новых вооружений и напоминания о том, что украинский конфликт просто позволяет выиграть время для наращивания сил альянса.

Да и выдвигаемые в связи с такими планами предварительные условия выглядят ультиматумом, а не поиском компромисса. Запад, уже ничем себя не ограничивая, откровенно повышает градус конфронтации, словно тестируя границы нашей сдержанности. Но наш глава государства уже ответил одной фразой, обращенной к историческим союзникам — армии и флоту: «Работайте, братья!».

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