Это проявляется в снабжении Украины дальнобойными ракетами. Крепнет убежденность, что уже начинает стираться грань между «опосредованной войной с Россией» и «прямой войной». Последний саммит «большой восьмерки» завершился с принятием коммюнике в поддержку киевской хунты. Причем свою подпись поставил и Дональд Трамп, ограничив до минимума вариант своей посреднической миссии на Украине.
Слова помощника президента РФ Юрия Ушакова о том, что «Россия ждет не выполнения договоренностей Анкориджа, а победы», поскольку «одна из сторон не в состоянии их выполнить», свидетельствует о коренном повороте в нашей «realpolitik».
Натовские заявления о подготовке к прямому военному столкновению с Россией к 2030 году, постоянное определение Украины как полигона для испытания новых вооружений и напоминания о том, что украинский конфликт просто позволяет выиграть время для наращивания сил альянса.
Да и выдвигаемые в связи с такими планами предварительные условия выглядят ультиматумом, а не поиском компромисса. Запад, уже ничем себя не ограничивая, откровенно повышает градус конфронтации, словно тестируя границы нашей сдержанности. Но наш глава государства уже ответил одной фразой, обращенной к историческим союзникам — армии и флоту: «Работайте, братья!».