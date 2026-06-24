Рубио оценил, продлят ли США ослабление санкций против России

«Я не стану говорить раньше президента о том, что будет с временным исключением из санкций после истечения их срока действия. Но, очевидно, у него будет такая возможность, поскольку цены на нефть падают. Я думаю сегодня, при начале торгов, они были ниже, чем до конфликта», — сказал глава американского внешнеполитического ведомства.