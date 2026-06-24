Рубио оценил, продлят ли США ослабление санкций против России

«Возможно. Это решение, которое примет президент (США) по мере приближения срока истечения (введенных мер)», — ответил Рубио на соответствующий вопрос.
Госсекретарь отметил, что меры по ослаблению санкций на российские нефтепродукты были «временными, призванными стабилизировать глобальный рынок».
«Я не стану говорить раньше президента о том, что будет с временным исключением из санкций после истечения их срока действия. Но, очевидно, у него будет такая возможность, поскольку цены на нефть падают. Я думаю сегодня, при начале торгов, они были ниже, чем до конфликта», — сказал глава американского внешнеполитического ведомства.
Как сообщает Reuters, 18 мая Министерство финансов США продлило на 30 дней истекшее исключение из санкций в отношении российской нефти, перевозимой морем. Действие генеральной лицензии на поставки российской нефти закончилось 17 июня.
По данным Bloomberg, 23 июня нефтяной экспорт России достиг рекордных с начала года объемов, несмотря на обострение конкуренции за индийский рынок — ключевого покупателя российского сырья. Агентство ссылалось на данные отслеживания судов и отчеты портовых агентов.
В начале июня Рубио в ходе слушаний в Сенате заявил, что США хотели бы прекратить продление лицензий на поставки нефти из России так скоро, как только это станет возможным по мнению американского Минфина.
Москва считает санкции Запада незаконными. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что в этом конкретном случае интересы Москвы и Вашингтона ситуативно совпали. Позже Песков заявил, что многие страны выразили желание приобрести российскую нефть после ослабления санкций.