В Белом доме объяснили, как Трамп решит вопрос о санкциях против российской нефти

Ранее Дональд Трамп допускал возможность возвращения полного объёма рестрикций против российской нефти в зависимости от динамики цен на энергоносители. Прилетев в Париж, он заявил журналистам, что хотел убедиться в сохранении низких котировок, но теперь, когда они заметно обрушились, может снова ввести ограничения.