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Трамп заявил об «очень больших уступках» Ирана в сделке с США

Президент США Дональд Трамп рассказал о прогрессе в диалоге с Тегераном. Он утверждает, что якобы иранская сторона идёт на очень большие уступки в ходе переговоров с Вашингтоном.

«Иран делает очень большие уступки. Посмотрим, что получится», — заявил президент США.

Американский лидер отметил готовность оппонентов к серьезным компромиссам. При этом он подчеркнул, что окончательные результаты переговорного процесса ещё предстоит оценить.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан подтвердил готовность Тегерана соблюдать условия меморандума с Соединёнными Штатами, однако выразил глубокое недоверие к Вашингтону. По его словам, Исламская Республика категорически исключает возможность переговоров с США по вопросу баллистических ракет, ведь американская армия уже нападала на страну в ходе предыдущих переговорных процессов.

Главное о конфликте на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.

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