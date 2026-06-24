Почему Зеленский решил пропустить форум по Украине в Польше

Украинско-польские отношения осложнены не только историческим конфликтом с «Волынской резней». После того как ЕС отменил пошлины и квоты на экспорт украинской сельхозпродукции, это вызвало недовольство у европейских фермеров из граничащих с республикой стран, и польское правительство ввело односторонний запрет на импорт украинского зерна с сохранением возможности его транзита. Киев в ответ подал иск в ВТО, а Варшава заявила о готовности прекратить поставки вооружений ВСУ, социальные выплаты находящимся в стране украинским беженцам, которых насчитывается около 1 млн человек, и не поддерживать вступление Украины в ЕС. На украинско-польской границе регулярно проходили протестные акции польских дальнобойщиков, которые блокировали пункты пропуска. Со сменой кабинета они не прекратились. Туск обещал урегулировать спор, и в марте 2024-го стороны договорились искать компромисс: Киев согласился обсуждать дополнительные ограничения и механизмы контроля за поставками сельхозпродукции, а Варшава — продолжать поддержку Украины и переговоры в рамках европейских правил. Тем не менее Польша до сих сохраняет одностороннее эмбарго на импорт украинского продовольствия.