Почему Зеленский решил пропустить форум по Украине в Польше

25 июня в польском Гданьске открывается двухдневная конференция по восстановлению Украины (Ukraine Recovery Conference — URC 2026). Она была организована по совместной инициативе правительств Польши и Украины с целью мобилизации международной поддержки, привлечения инвестиций для восстановления республики после окончания конфликта.
Это уже пятая подобная встреча, ранее аналогичные принимали Лугано, Лондон, Берлин и Рим. В Гданьске участники конференции — представители около 40 стран, а также международных организаций и институтов — должны также обсудить укрепление возможностей Украины в области обороны и безопасности. При этом от участия в конференции отказался президент Украины Владимир Зеленский, и делегацию республики возглавит премьер-министр Юлия Свириденко.
Почему Зеленский не поехал на конференцию.
Отказ украинского лидера посетить конференцию в Гданьске связан с давним украинско-польским конфликтом, который на прошлой неделе перешел на президентский уровень. 19 июня глава польского государства Кароль Навроцкий лишил Зеленского Ордена Белого орла, высшей польской государственной награды, поскольку тот в конце мая предоставил одному из специальных подразделений украинской армии наименование «имени Героев УПА» (УПА — Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в России).
Навроцкий, который до президентства возглавлял польский Институт национальной памяти (IPN), объяснил, что для значительной части поляков УПА ассоциируется с преступлениями против граждан Польши в годы Второй мировой войны. По его словам, Варшава неоднократно указывала Киеву на чувствительность этого вопроса и просила пересмотреть решение относительно наименования воинской части, однако «позиция украинской стороны не изменилась». Навроцкий все же счел нужным отметить, что отзыв награды «не направлен против украинского народа» и «не означает изменения стратегического курса польской политики безопасности».
УПА — вооруженное крыло одной из фракций Организации украинских националистов (ОУН; в России отнесена к нацистским организациям), которая действовала в годы Второй мировой войны и после нее и сотрудничала с нацистской Германией. Согласно оценкам IPN, структуры ОУН и УПА в 1943—1945 годах организовали и осуществили массовые убийства польского гражданского населения на Волыни («Волынская резня») и в Восточной Галиции. В Варшаве квалифицируют эти события как геноцид, в результате которого погибли, по различным оценкам, от 80 тыс. до 120 тыс. поляков.
Эта трагедия долгое время была предметом разногласий между двумя странами. Украина оспаривает определение этих событий как геноцид, рассматривая их как обоюдный этнический конфликт. Украинские официальные лица заявляют, что и УПА, и ОУН были частью сопротивления коммунистическому режиму. В 2010-м тогдашний президент Украины Виктор Ющенко подписал указ, согласно которому члены ОУН и УПА признавались участниками борьбы за независимость Украины в XX веке.
В январе 2025-го Киеву и Варшаве удалось достичь частичного компромисса по вопросу перезахоронения жертв «Волынской резни». Власти Украины разрешили проведение ряда эксгумаций, что польское руководство назвало «важным прорывом в двусторонних отношениях».
В ответ на решение Навроцкого Зеленский опубликовал в соцсети X пост, из которого следовало, что уже отправил награду обратно в Польшу. В нем же он поблагодарил польский народ за поддержку; однако вскоре в интервью ТСН обрушился с критикой на польского президента, обвинив его в «подыгрывании Москве». По словам Зеленского, Навроцкий пытается радикализировать польское общество в преддверии запланированных на 2027 год парламентских выборов. «Это политическая борьба, которая плохо может закончиться, очень плохой эскалацией. Я считаю, на ненависти нельзя зарабатывать политические очки, политические дивиденды, потому что это в долгой перспективе приведет к плохим отношениям между странами и народами», — добавил Зеленский.
Вслед за Зеленским от польских наград отказались глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов, министр иностранных дел Андрей Сибига и посол Украины в Польше Василий Бондарь. Кроме того, своих «Белых орлов» вернули бывшие украинские президенты Петр Порошенко, Виктор Ющенко и Леонид Кучма.
Как это может повлиять на дальнейшие отношения стран.
Польша считается ключевым союзником Украины в вооруженном конфликте с Россией. После начала специальной военной операции эта республика приняла основной поток украинских беженцев, а также стала главным хабом для поставок западного оружия Киеву. Согласно данным Кильского института мировой экономики, за время конфликта Польша предоставила Украине около €4,45 млрд военной помощи. При этом Варшава последовательно выступает за ее продолжение и усиление давления на Россию, и эту позицию поддерживают как консервативные силы (партия «Право и Справедливость», PiS), к которым относится президент Навроцкий, так и либеральные, ведомые премьер-министром Дональдом Туском.
Тем не менее в преддверии прошлогодних президентских выборов в Польше начали расти антиукраинские настроения. Критически поляки стали высказываться и в адрес беженцев из соседней республики. Одержавший в итоге победу Навроцкий обещал сократить миграцию, и уже в марте 2026-го в силу вступил инициированный им закон об отмене социальных льгот для прибывших из Украины. На этом фоне многие украинцы стали возвращаться домой или переезжать в другие страны — УДКБ ООН зафиксировало, что в 2025-и наибольшее число возвращений беженцев на Украину было зафиксировано как раз из Польши (32 тыс. человек). Варшава также активно выступает за идею исключения украинских мужчин призывного возраста из системы временной защиты ЕС.
Что касается исторического спора с Украиной, то Навроцкий увязывает его разрешение с перспективой присоединения Украины к ЕС. Еще во время президентской кампании он заявлял, что не видит Украины ни в ЕС, ни и НАТО до тех пор, пока волынский вопрос не будет урегулирован. Он повторил этот тезис и комментируя свое решение лишить Зеленского ордена, которое поддержали около 52% опрошенных исследовательским центром United Surveys поляков. Против высказались около 24%, еще примерно столько же не определились. При этом, согласно февральскому опросу CBOS, 68,9% поляков выступили за присоединение Украины к ЕС, но только на общих условиях — ускоренную процедуру евроинтеграции Украины поддержали только 12%.
Руководитель управления международной политики в канцелярии президента Польши Марцин Пшидач написал в своем аккаунте в соцсети X накануне конференции в Гданьске, что своим отказом от участия в ней украинский лидер «ставит в неудобное положение» премьер-министра Туска, который возглавит польскую делегацию. «Премьер-министра республики унижают на международной арене. Что касается этого премьер-министра, то, к сожалению, это не первый раз», — заявил он. Ранее Пшидач подтвердил, что Навроцкий не получал приглашения на URC 2026 и поэтому не будет в нем участвовать.
Туск заявил перед встречей в Гданьске, что работает над минимизацией негативных последствий решений двух президентов. «Мы подготовили 200 соглашений и договоров, которые будут заключены в Гданьске между польскими и украинскими компаниями Независимо от того, кто мешает нам работать в Варшаве и Киеве, конференция в Гданьске состоится, и мы выполним свою работу», — цитирует премьера его канцелярия в X. Глава польского правительства также отметил, что понимает настроения общества. «Весь мир был поражен самоотверженностью и открытостью поляков, оказавших помощь сотням тысяч беженцев… Понимаю настроения, но, учитывая стратегическую безопасность Польши, я не стану способствовать разжиганию этих напряжений», — резюмировал он.
Украинско-польские отношения осложнены не только историческим конфликтом с «Волынской резней». После того как ЕС отменил пошлины и квоты на экспорт украинской сельхозпродукции, это вызвало недовольство у европейских фермеров из граничащих с республикой стран, и польское правительство ввело односторонний запрет на импорт украинского зерна с сохранением возможности его транзита. Киев в ответ подал иск в ВТО, а Варшава заявила о готовности прекратить поставки вооружений ВСУ, социальные выплаты находящимся в стране украинским беженцам, которых насчитывается около 1 млн человек, и не поддерживать вступление Украины в ЕС. На украинско-польской границе регулярно проходили протестные акции польских дальнобойщиков, которые блокировали пункты пропуска. Со сменой кабинета они не прекратились. Туск обещал урегулировать спор, и в марте 2024-го стороны договорились искать компромисс: Киев согласился обсуждать дополнительные ограничения и механизмы контроля за поставками сельхозпродукции, а Варшава — продолжать поддержку Украины и переговоры в рамках европейских правил. Тем не менее Польша до сих сохраняет одностороннее эмбарго на импорт украинского продовольствия.
Президент Навроцкий утверждает, что вступление Украины в ЕС — это угроза для польского сельского хозяйства. «Понимая стремления Украины, всегда буду отстаивать справедливое отношение к польским фермерам и польской сельскохозяйственной продукции», — заявил он на пресс-конференции 19 июня.
Дальнейшие отношения стран во многом будут зависеть от исхода парламентских выборов в Польше, назначенных на следующую осень. По данным июньского опроса CBOS, правящая «Гражданская коалиция» во главе с Туском теряет поддержку, располагая 28,5% (минус 2,3 п.п. по сравнению с предыдущим замером), в то время как PiS может рассчитывать на 22,1%. При этом, как отмечают авторы исследования, многие разочаровавшиеся либеральным правительством избиратели начинают поддерживать радикальную правую партию «Конфедерация свободы и независимости», которая на выборах 2023 года получила 17% голосов, а в 2024 году прошла в Европарламент. В этой партии считают, что Украина представляет собой пример несправедливой экономической конкуренции по отношению к Польше, и выступают за усиление пограничного контроля. А в начале этого года один из ее лидеров, вице-спикер сейма Кшиштоф Босак призвал не только блокировать вступление Украины в ЕС, но и перестать платить за переданные ей терминалы спутниковой связи Starlink.