Дело нациста Оберландера о геноциде направили в суд

Следственный комитет (СК) сообщил об окончании расследования уголовного дела в отношении нацистского преступника Гельмута Оберландера. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
«Завершено расследование уголовного дела в отношении гражданина Канады, уроженца Украины немецкого происхождения Гельмута Оберландера», — заявила она (цитата по ТАСС).
Оберландер, умерший в 2021 году, обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ст. 357 УК (геноцид). Согласно материалам следствия, в 1942 году он служил переводчиком в зондеркоманде 10а и принимал непосредственное участие в четырех карательных операциях на территории Краснодарского края и Ростовской области.
«Смерть обвиняемого в 2021 году в Канаде не препятствует уголовно-правовой оценке его злодеяний в связи с неприменимостью к ним сроков давности в соответствии с Конвенцией ООН от 26 ноября 1968 года», — сообщили в Генпрокуратуре, передает ТАСС. Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону Ростовской области для рассмотрения по существу.
В 2019 году ФСБ рассекретила документы, касающиеся массового убийства детей в Ейске — по данным спецслужбы, нацисты направили в Краснодарский край карательную команду, оснащенную мобильными газовыми камерами, и 9 и 10 октября 1942 года она совершила массовое убийство в детдоме, истребив 214 детей. Их тела обнаружили уже после того, как осенью 1943 года советские войска полностью освободили Кубань.
После публикации ФСБ СК возбудил уголовное дело по ст. 357 УК (геноцид) в отношении Оберландера (на тот момент он был гражданином Канады, ему было 96 лет). СК России счел, что Оберлендер был причастен к тем событиям. По данным следствия, после капитуляции Германии он избежал наказания. В марте 2020 года прокуратура Германии запросила у Москвы доказательства причастности Оберландера к этому преступлению.
Оберландер родился на Украине в 1924 году и с 1941 по 1943 год служил переводчиком в спецподразделении Ek10a, участвовавшем в массовых убийствах мирного населения, прежде всего евреев и цыган. Сам он утверждал, что был призван несовершеннолетним под угрозой смерти и в расправах не участвовал.
В 1954 году он эмигрировал в Канаду, а спустя шесть лет получил гражданство, скрыв свою службу в СС. Впоследствии канадское правительство аннулировало его гражданство. Дело о лишении Оберландера канадского гражданства было открыто в 1995 году. В 2017 году его окончательно лишили гражданства, а в 2019 году Верховный суд Канады отклонил его апелляцию.
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