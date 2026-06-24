Ранее, 23 июня, президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов в Кремле дал высокую оценку действиям российских бойцов в зоне проведения специальной военной операции. Глава государства отметил, что подразделения успешно теснят противника по всей линии боевого соприкосновения и близки к освобождению Константиновки. «Там же их долбят ребята каждый день, каждый божий день идут — придем туда, куда нужно», — подчеркнул Владимир Путин. Президент также осудил агрессивные планы Запада и отметил, что политики в Евросоюзе используют ложные заявления для оправдания милитаризации региона. «Мы готовы оперативно и адекватно ответить на любые внешние и внутренние угрозы», — резюмировал российский лидер.