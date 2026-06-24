Число сбитых на подлете к Москве БПЛА приблизилось к 20

Силы ПВО сбили еще три украинских беспилотника на московском направлении, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в «Максе».
Сначала он сообщил о двух сбитых БПЛА, вскоре — еще об одном.
Общее количество сбитых на подлете к Москве дронов с начала суток на момент подготовки этого материала составило 19 аппаратов.
Собянин сообщал о сбитых на московском направлении БПЛА 24 июня: ночью — о первом с начала суток, затем число уничтоженных дронов выросло до 14 к 17:37 мск.
Во Внуково действовал режим приема и выпуска рейсов по согласованию.
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