Трамп: Иран соглашается со всеми требованиями США

Как сообщается, военная операция США и Израиля против Ирана началась 28 февраля. В последующем Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, который предусматривает немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, включая Ливан. Переговоры между США и Ираном при посредничестве Дохи и Исламабада по реализации данного документа прошли 21—22 июня на швейцарском курорте Бюргеншток. Согласно совместному заявлению Пакистана и Катара по итогам первого раунда, встреча с участием представителей сторон прошла в позитивной и конструктивной атмосфере. Был достигнут обнадеживающий прогресс, в том числе сформирована основа для дальнейших технических консультаций.