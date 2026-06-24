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Трамп: Иран соглашается со всеми требованиями США

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран соглашается со всеми требованиями американской стороны. Соответствующее заявление он сделал журналистам в здании Конгресса США.

Источник: Reuters

«Иран ведет себя очень хорошо. Они соглашаются на все, чего я хочу. И они должны [так поступать], иначе мы просто вернемся и сделаем то, что должны», — отметил американский лидер.

Трамп посетил Капитолийский холм для встречи с руководством фракции правящей Республиканской партии США в Сенате Конгресса. Основной темой обсуждения стала подготовка к промежуточным выборам, запланированным на ноябрь.

«Вижу, что нефть только что опустилась до $70 [за баррель]. Кто бы мог подумать, что такое произойдет? И это — во время войны», — добавил президент США.

Как сообщается, военная операция США и Израиля против Ирана началась 28 февраля. В последующем Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, который предусматривает немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, включая Ливан. Переговоры между США и Ираном при посредничестве Дохи и Исламабада по реализации данного документа прошли 21—22 июня на швейцарском курорте Бюргеншток. Согласно совместному заявлению Пакистана и Катара по итогам первого раунда, встреча с участием представителей сторон прошла в позитивной и конструктивной атмосфере. Был достигнут обнадеживающий прогресс, в том числе сформирована основа для дальнейших технических консультаций.

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