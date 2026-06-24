Трамп: Иран соглашается со всеми требованиями США

«Иран ведет себя очень хорошо. Они соглашаются на все, чего я хочу. И они должны [так поступать], иначе мы просто вернемся и сделаем то, что должны», — отметил американский лидер.
Трамп посетил Капитолийский холм для встречи с руководством фракции правящей Республиканской партии США в Сенате Конгресса. Основной темой обсуждения стала подготовка к промежуточным выборам, запланированным на ноябрь.
«Вижу, что нефть только что опустилась до $70 [за баррель]. Кто бы мог подумать, что такое произойдет? И это — во время войны», — добавил президент США.
Как сообщается, военная операция США и Израиля против Ирана началась 28 февраля. В последующем Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, который предусматривает немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, включая Ливан. Переговоры между США и Ираном при посредничестве Дохи и Исламабада по реализации данного документа прошли