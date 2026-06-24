Лавров объяснил, почему Россия остается в «полумертвой» ОБСЕ

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе уже стала «полумертвой», заявил глава МИД Сергей Лавров. Он считает, что Россия могла бы уже выйти из этой организации, тогда она не смогла бы доносить свою позицию и отвечать на обвинения. Об этом министр заявил на XII Международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения», передает ТАСС.