Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе уже стала «полумертвой», заявил глава МИД Сергей Лавров. Он считает, что Россия могла бы уже выйти из этой организации, тогда она не смогла бы доносить свою позицию и отвечать на обвинения. Об этом министр заявил на XII Международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения», передает ТАСС.
«Это решать президенту, но я бы точно вышел из этой организации. Если бы не одно обстоятельство: другие не выйдут. Мы выйдем одни», — сказал Лавров.
Министр добавил, что Москва пока сохраняет участие в ОБСЕ, поскольку эта площадка позволяет отвечать на обвинения в адрес России и доносить свою позицию.
В июне Лавров несколько раз высказывался об урегулировании конфликта на Украине и роли Запада. 22 июня он заявил, что Европа пытается сбить США с курса на украинское урегулирование, чтобы выиграть время для перевооружения и усиления ВСУ. На следующий день министр сказал, что заявления европейских лидеров фактически сводятся к требованию капитуляции России.
Лавров на «Примаковских чтениях» заявил 24 июня, что Москва не согласится на прекращение огня по линии фронта как предварительное условие для переговоров.
В тот же день он сказал, что договоренности, достигнутые на саммите России и США на Аляске, уже были компромиссом со стороны Москвы, а теперь от нее требуют «еще уступок».
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