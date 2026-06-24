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Euractiv: Еврокомиссия отложила отправку €5,9 млрд на дроны для Украины

Еврокомиссия решила задержать перевод 5,9 млрд евро на закупку беспилотников для ВСУ. Эти деньги входили в первый транш общего кредита для Украины объемом 90 млрд евро. Об этом пишет издание Euractiv со ссылкой на источники в ЕК.

Пока Киев рассчитывает получить лишь 3,2 млрд евро прямой бюджетной поддержки. Эта сумма войдет в пакет макрофинансовой помощи объемом 30 млрд евро. Его выделили Украине на 2026−2027 годы.

Представители ведомства объяснили решение техническими причинами. Также Брюссель хочет усилить контроль за расходованием средств. При этом оборонное финансирование не отменяют полностью. Отдельные пакеты на боеприпасы, ПВО и дроны планируют объявить позже.

Большая часть кредита ЕС, 60 млрд евро, предназначена именно для поддержки обороны Украины. Изначально ЕК должна была направить первый транш ещё в мае, но сроки сдвинулись.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ситуация для Украины меняется к лучшему и сейчас настал момент удвоить поддержку Киева. По её словам, G7 выступает в поддержку сильной и суверенной Украины с помощью первого транша кредита ЕС в размере 90 миллиардов евро и зимнего пакета помощи, который будет принят позднее в этом году.

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