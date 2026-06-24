Euractiv: Еврокомиссия отложила отправку €5,9 млрд на дроны для Украины

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ситуация для Украины меняется к лучшему и сейчас настал момент удвоить поддержку Киева. По её словам, G7 выступает в поддержку сильной и суверенной Украины с помощью первого транша кредита ЕС в размере 90 миллиардов евро и зимнего пакета помощи, который будет принят позднее в этом году.