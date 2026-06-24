Euractiv узнал об исключении из транша по кредиту Киеву военных средств

Украинская газета «Европейская правда» ранее рассказала о распределении кредитных средств: €30 млрд от ЕС пойдут на бюджетную помощь, €60 млрд — на оборонные расходы, что в сумме закроет две трети потребностей Украины на два года. При этом военные деньги Киев получит без дополнительных условий, а бюджетное финансирование — лишь в обмен на реформы. Собеседник издания тогда уточнил, что речь не о новых требованиях, а об уже взятых на себя Киевом обязательствах, в том числе в рамках процесса вступления в ЕС.