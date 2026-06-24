Euractiv узнал об исключении из транша по кредиту Киеву военных средств

Первый транш Украине по кредиту на €90 млрд не будет включать почти €6 млрд на оборонные расходы, в него будут вложены €3,2 млрд бюджетной поддержки. Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на трех европейских чиновников.
Они сообщили, что первый транш планируется выделить в четверг, 25 июня, на конференции по восстановлению Украины в польском Гданьске. Эта сумма войдет в пакет макрофинансовой помощи объемом €30 млрд, рассчитанный на 2026−2027 годы.
Основная же часть кредита Евросоюза — €60 млрд — предназначена, как пишет Euractiv, для оборонных нужд Украины. При этом источники издания добавили, что в ближайшие дни Еврокомиссия объявит о втором транше, который как раз и покроет потребности Киева в сфере обороны.
Ранее, уточняет издание, Европейская служба внешних связей и Еврокомиссия утверждали, что первый транш в €5,9 млрд даст Украине возможность приобрести дроны с комплектующими, изготовленными за пределами ЕС или самой Украины. Однако планы поменялись из-за технических сложностей, поскольку Брюсселю нужно сперва отладить механизм контроля за расходованием средств, пояснили два источника Euractiv.
По словам еще одного высокопоставленного европейского чиновника, в работе находятся еще три пакета помощи Украине — средства на снаряды, системы ПВО и беспилотники. Для получения финансирования Киев начал направлять в Еврокомиссию оценку своих оборонных нужд. Приоритет при закупках украинская сторона, как пишет издание, отдает европейскому оружию, но через систему исключений Украина может приобретать военную технику и вне Евросоюза.
Украинский лидер Владимир Зеленский не поедет на конференцию по восстановлению Украины в Гданьске, вместо него поедет украинский премьер Юлия Сврирденко. Bloomberg писал, что конференцию омрачил конфликт украинского и польского руководства по поводу решения назвать подразделение ВСУ в честь Украинской повстанческой армии (УПА, признана экстремистской и запрещена в России).
Страны ЕС одобрили кредит Киеву 22 апреля. Позже его утвердил Евросовет. Одновременно с одобрением кредита Евросоюз принял 20-й пакет санкций против России. Россия выступает против рестрикция, отмечая их неэффективность и нелегитимность.
Украинская газета «Европейская правда» ранее рассказала о распределении кредитных средств: €30 млрд от ЕС пойдут на бюджетную помощь, €60 млрд — на оборонные расходы, что в сумме закроет две трети потребностей Украины на два года. При этом военные деньги Киев получит без дополнительных условий, а бюджетное финансирование — лишь в обмен на реформы. Собеседник издания тогда уточнил, что речь не о новых требованиях, а об уже взятых на себя Киевом обязательствах, в том числе в рамках процесса вступления в ЕС.
Тогда газета писала, что первый оборонный транш составит €6 млрд и пойдет на закупку и производство дронов. В обмен Украина должна открыть счет в Deutsche Bundesbank и предоставить Евросоюзу право мониторить траты. Первая выплата, как тогда уточняла «ЕП», будет не позднее июня 2026 года.
Бюджет Украины на 2026 год был принят с дефицитом около 1,9 трлн грн ($47,5 млрд). Kyiv Independent писала также со ссылкой на презентацию Еврокомиссии, что украинская армия может столкнуться с дефицитом военного финансирования в размере €19,6 млрд даже с учетом кредита ЕС.
Российская сторона требует прекратить военное сотрудничество Запада и Украины, выступая против любой помощи Киеву во время конфликта. «Данное решение стало еще одним шагом на пути к окончательной утрате европейскими столицами своего суверенитета и превращению Европы из одного из полюсов мира в территорию стагнации», — заявил секретарь Совбеза России Сергей Шойгу, комментируя решение выделить Украине кредит на €90 млрд.
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