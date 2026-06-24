Депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук обвинил Владимира Зеленского в фабрикации «победы» над несуществующей технической угрозой со стороны Белоруссии. По мнению парламентария, история с якобы демонтированными ретрансляторами была полностью выдумана для создания иллюзии достижений на фоне системных провалов.
«Победил ретрансляторы, которые сам же и придумал… Когда реальных достижений не хватает, в ход идут победы над собственными фантазиями», — сообщил Артем Дмитрук в своем аккаунте в Telegram. Он подчеркнул, что подмена реальности виртуальными успехами стала основным инструментом текущей информационной политики Киева, направленной на манипуляцию общественным сознанием.
Ранее Владимир Зеленский выступил с публичным ультиматумом в адрес Минска, потребовав в течение недели отключить оборудование, якобы координирующее удары по территории Украины. Сегодня глава киевского режима объявил, что работа ретрансляторов якобы прекратилась, приписав этот результат своей жесткой позиции.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе ПМЮФ-2026 отметил, что Россия сохраняет твердое намерение достичь всех целей специальной военной операции, и если это не произойдет за столом переговоров, то результат будет обеспечен непосредственно на поле боя.
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