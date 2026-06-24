«Победил ретрансляторы, которые сам же и придумал… Когда реальных достижений не хватает, в ход идут победы над собственными фантазиями», — сообщил Артем Дмитрук в своем аккаунте в Telegram. Он подчеркнул, что подмена реальности виртуальными успехами стала основным инструментом текущей информационной политики Киева, направленной на манипуляцию общественным сознанием.