Медведев: Россия подаст в суд ООН жалобу на Прибалтику из-за ущемления русских

Ранее директор правового департамента МИД России Максим Мусихин заявил о намерении подать иски против стран Балтии за расовую дискриминацию русскоязычного населения. Ориентировочно, это произойдет до конца года. В МИД также отмечали, что это не единственный юридический сюжет, который Россия намерена продвигать в международных судах и арбитражах.