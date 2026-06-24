Лавров заявил, что хотел бы выхода России из ОБСЕ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду, 24 июня, заявил, что хотел бы выхода России из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которая превратилась в «полумертвую организацию». При этом он отметил, что соответствующее решение в любом случае остается за президентом страны.
— Я честно скажу, мы с Александром Грушко (заместителем министра иностранных дел России — прим. «ВМ») говорили, спорили, — это решать президенту, но я бы точно вышел из этой организации. Если бы не одно обстоятельство: другие не выйдут. Мы выйдем одни, — подчеркнул министр во время международного научно-экспертного форума «Примаковские чтения».
Он объяснил, что России не будет «неуютно» от того, что она покинет ОБСЕ в одиночку, но никогда не лишним будет иметь площадку, «где тебя в открытую при тебе поливают грязью, которую начерпали из лужи, а ты в ответ имеешь возможность предъявить факты». Лавров добавил, что Россия остается в организации и при этом «прекрасно понимает» ее значение, передает ТАСС.
25 мая постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что ответ организации на атаку Вооруженных сил Украины на Старобельск является провокацией и лицемерием. Он отметил, что в ответе на требование Москвы незамедлительно осудить соответствующий удар «нет и намека» на осуждение.