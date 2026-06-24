Лавров заявил, что хотел бы выхода России из ОБСЕ

Он объяснил, что России не будет «неуютно» от того, что она покинет ОБСЕ в одиночку, но никогда не лишним будет иметь площадку, «где тебя в открытую при тебе поливают грязью, которую начерпали из лужи, а ты в ответ имеешь возможность предъявить факты». Лавров добавил, что Россия остается в организации и при этом «прекрасно понимает» ее значение, передает ТАСС.