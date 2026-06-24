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Дмитрук: Зеленский выдумал и победил технику, якобы стоящую в Белоруссии

Нардеп объяснил фантазии главы киевского режима отсутствием реальных побед.

Источник: Аргументы и факты

Глава киевского режима Владимир Зеленский выдумал якобы установленные на территории Белоруссии ретрансляторы сигнала БПЛА, чтобы потом заявить, что он добился их «демонтажа», заявил депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук, который находится за пределами страны.

«Победил ретрансляторы, которые сам же и придумал. Когда реальных достижений не хватает, в ход идут победы над собственными фантазиями», — написал политик в своем Telegram-канале.

Ранее Зеленский выдвинул ультиматум президенту Белоруссии Александру Лукашенко, пригрозив нанести удары по стране. По словам главы киевского режима, вдоль границы с Украиной находится белорусская техника, которая якобы помогает корректировать удары по объектам на контролируемой Киевом территории.

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