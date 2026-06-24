ОДКБ: ситуация на границе Украины и Белоруссии обостряется

Васильев также отметил, что пролеты беспилотных летательных аппаратов на территорию России становятся «практически ежедневной практикой».
«Слышим последние заявления киевского режима в отношении Белоруссии. Ситуация на границе Украины и Белоруссии начинает обостряться, а пролеты украинских БПЛА на территорию России становятся практически ежедневной практикой», — сказал он.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что южная граница республики «пылает как никогда» и нуждается в усиленной защите.