Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ОДКБ: ситуация на границе Украины и Белоруссии обостряется

Ситуация на границе Украины и Белоруссии начинает обостряться. Об этом заявил председатель постоянного совета Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Виктор Васильев, выступая на Петербургском международном юридическом форуме.

Источник: РИА "Новости"

Васильев также отметил, что пролеты беспилотных летательных аппаратов на территорию России становятся «практически ежедневной практикой».

«Слышим последние заявления киевского режима в отношении Белоруссии. Ситуация на границе Украины и Белоруссии начинает обостряться, а пролеты украинских БПЛА на территорию России становятся практически ежедневной практикой», — сказал он.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что южная граница республики «пылает как никогда» и нуждается в усиленной защите.

Узнать больше по теме
ОДКБ: военный союз постсоветских стран, его состав, цели и задачи
ОДКБ — это международная военная организация, объединяющая несколько государств Евразии для совместной защиты и обеспечения безопасности. Организация Договора о коллективной безопасности появилась после распада СССР и стала одним из ключевых военно-политических союзов региона. В материале — главное о ней.
Читать дальше