В Грузии заявили, что администрация Байдена пыталась сменить власть

Администрация бывшего президента США Джо Байдена пыталась сменить власть в Грузии недемократическим путем. Об этом заявил председатель парламента республики Шалва Папуашвили в интервью телеканалу «Рустави 2».
По словам Папуашвили, такие попытки предпринимались после парламентских выборов в 2020 и 2024 годах.
Он также заявил, что новая администрация США во главе с Дональдом Трампом якобы подтвердила эти факты после изучения расходов Агентства США по международному развитию (USAID) в разных странах.
«Деньги USAID использовались для свержения власти в Грузии антидемократичным путем», — сказал Папуашвили.
Отношения Тбилиси и Вашингтона ухудшились в 2024 году после принятия в Грузии закона об иностранных агентах. Позже, после заявления премьер-министра Грузии о заморозке процесса открытия переговоров о вступлении страны в ЕС, Госдепартамент США приостановил стратегическое партнерство с республикой.
Ранее грузинские власти неоднократно заявляли, что рассчитывают на перезагрузку отношений с Вашингтоном после смены администрации в США. Руководство Грузии также говорило, что ждет ответных шагов со стороны американской стороны.