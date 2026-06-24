В Грузии заявили, что администрация Байдена пыталась сменить власть

Отношения Тбилиси и Вашингтона ухудшились в 2024 году после принятия в Грузии закона об иностранных агентах. Позже, после заявления премьер-министра Грузии о заморозке процесса открытия переговоров о вступлении страны в ЕС, Госдепартамент США приостановил стратегическое партнерство с республикой.