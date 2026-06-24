В Париже суд отказал в освобождении основательнице SOS Donbass Новиковой

Защитник назвал решение политически мотивированным. Он также подчеркнул, что Новикова ранее не привлекалась к ответственности и имеет необходимые гарантии для пребывания во Франции.
«Они проверили всё на её компьютерах и телефонах. Это просто политическое решение. Неправильно, что женщину без судимости так долго держат под стражей до суда. Прежде всего, это создаёт трудности для её детей», — подчеркнул адвокат.
По словам де Веля, россиянке может грозить до десяти лет лишения свободы. Следующий допрос у следственного судьи назначен на 15 июля.
Напомним, в ноябре 2025 года французские спецслужбы задержали участников гуманитарной ассоциации SOS Donbass, включая гражданку России Анну Новикову. Им предъявлены обвинения в шпионаже в пользу России якобы под прикрытием помощи жителям Донбасса. Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова потребовала освободить Новикову, отметив, что у неё есть как гражданство РФ, так и паспорт Франции.
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