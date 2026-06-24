Додон заявил, что Молдавия не может вступить в ЕС без Приднестровья

Как показал опрос, проведенный в июне молдавской социологической компанией IMAS, большинство граждан республики не верит, что страна вступит в Европейский союз до 2028 года, как это обещали на прошлогодних выборах в парламент президент Майя Санду и ее правящая Партия действия и солидарности (ПДС). Отношение жителей Молдавии к интеграции в ЕС неоднозначное — состоявшиеся осенью 2024 года президентские выборы Санду проиграла внутри страны бывшему генеральному прокурору Александру Стояногло, провалился и организованный ею референдум о вступлении в ЕС. Добиться результата в свою пользу властям удалось за счет голосов трудовых мигрантов в западных странах, где было открыто более 200 избирательных участков. По такому же сценарию прошли осенью 2025 года выборы в парламент, которые внутри страны правящая партия проиграла. Сохранить большинство в парламенте ПДС вновь удалось за счет голосов на зарубежных участках. Додон, бывший президент Владимир Воронин, экс-премьер Василий Тарлев и другие лидеры оппозиции отказались признавать итоги голосования, обвинив власти в фальсификациях.