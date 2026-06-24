Додон заявил, что Молдавия не может вступить в ЕС без Приднестровья

КИШИНЕВ, 24 июня. /ТАСС/. Молдавия не может стать членом ЕС, пока не будет решен приднестровский вопрос и страна не объединится. Об этом заявил журналистам бывший президент Молдавии, лидер крупнейшей в стране оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон.
«Пока мы не решим приднестровский вопрос и не реинтегрируем страну, ни о каком вступлении в ЕС не может быть и речи. Реинтеграция страны должна стать национальной идеей, а для этого необходимо отказаться от экономического и энергетического шантажа и начать диалог с Тирасполем», — сказал Додон. Он подчеркнул, что переговоры о вступлении в ЕС необходимо вести с учетом интересов страны, жестко отстаивая прежде всего ее экономические интересы, сохраняя прописанный в Конституции статус постоянного нейтралитета. По его мнению, Молдавия не должна идти в ЕС вместе с Украиной.
«Большой ошибкой было идти в одном “пакете” с Украиной, у которой сегодня хватает собственных проблем. Насколько возможно отделение от Украины в рамках этого процесса, станет ясно в ближайшее время», — отметил лидер социалистов.
Как показал опрос, проведенный в июне молдавской социологической компанией IMAS, большинство граждан республики не верит, что страна вступит в Европейский союз до 2028 года, как это обещали на прошлогодних выборах в парламент президент Майя Санду и ее правящая Партия действия и солидарности (ПДС). Отношение жителей Молдавии к интеграции в ЕС неоднозначное — состоявшиеся осенью 2024 года президентские выборы Санду проиграла внутри страны бывшему генеральному прокурору Александру Стояногло, провалился и организованный ею референдум о вступлении в ЕС. Добиться результата в свою пользу властям удалось за счет голосов трудовых мигрантов в западных странах, где было открыто более 200 избирательных участков. По такому же сценарию прошли осенью 2025 года выборы в парламент, которые внутри страны правящая партия проиграла. Сохранить большинство в парламенте ПДС вновь удалось за счет голосов на зарубежных участках. Додон, бывший президент Владимир Воронин, экс-премьер Василий Тарлев и другие лидеры оппозиции отказались признавать итоги голосования, обвинив власти в фальсификациях.