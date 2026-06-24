Уолтц: США считают страны НАТО союзниками

НЬЮ-ЙОРК, 24 июня. /ТАСС/. Вашингтон считает страны НАТО своими союзниками, однако хочет, чтобы они обладали достаточным потенциалом. Об этом заявил постпред США при ООН Майк Уолтц, комментируя визит в Вашингтон генсека Североатлантического альянса Марка Рютте.
«Европейцы — наши союзники, конечно, НАТО — союзники. Но нам нужны обладающие реальным потенциалом союзники», — сказал он в интервью телеканалу Fox News.
Дипломат добавил, что «именно поэтому президент [США Дональд] Трамп на протяжении десяти лет подталкивает членов НАТО к тому, чтобы они тратили больше на оборону».
Вашингтон ранее неоднократно подвергал решительной критике действия ряда европейских союзников по НАТО в ходе американо-израильской войны с Ираном.