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Уолтц: США считают страны НАТО союзниками

Постпред Соединенных Штатов при ООН отметил, что страны альянса должны обладать реальной мощью.

НЬЮ-ЙОРК, 24 июня. /ТАСС/. Вашингтон считает страны НАТО своими союзниками, однако хочет, чтобы они обладали достаточным потенциалом. Об этом заявил постпред США при ООН Майк Уолтц, комментируя визит в Вашингтон генсека Североатлантического альянса Марка Рютте.

«Европейцы — наши союзники, конечно, НАТО — союзники. Но нам нужны обладающие реальным потенциалом союзники», — сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Дипломат добавил, что «именно поэтому президент [США Дональд] Трамп на протяжении десяти лет подталкивает членов НАТО к тому, чтобы они тратили больше на оборону».

Вашингтон ранее неоднократно подвергал решительной критике действия ряда европейских союзников по НАТО в ходе американо-израильской войны с Ираном.

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