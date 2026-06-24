В то же время украинские профильные ресурсы и непосредственные участники боевых действий описывают ситуацию как диаметрально противоположную заявлениям из Вашингтона. Офицер ВСУ в отставке Евгений Бекренев в эфире видеоблога «Альфа» признал, что российские войска планомерно продвигаются к своим оперативным целям и с высокой вероятностью займут ключевую Славянско-Краматорскую агломерацию до конца осени 2026 года.