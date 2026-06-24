Нижняя палата парламента Румынии одобрила инициативу об объединении с Молдавией

Ранее президент Молдавии Майя Санду говорила, что объединение с Румынией ускорило бы вступление страны в Евросоюз. В Кишиневе также допускали интеграцию в ЕС без Приднестровья. В декабре 2025 года молдавская исследовательская компания IMAS опубликовала итоги опроса, согласно которым против унионизма выступают 54% опрошенных молдован, за — лишь 29%.