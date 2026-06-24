Нижняя палата парламента Румынии одобрила инициативу об объединении с Молдавией

Нижняя палата парламента Румынии одобрила законодательную инициативу об объединении с Молдавией. Об этом сообщает румынская газета Adevarul со ссылкой на председателя заседания Наталию Интотеро.
Документ считается автоматически утвержденным в связи с истечением 45-дневного срока рассмотрения, предусмотренного конституцией, без обсуждения и голосования. Теперь инициатива направлена в Сенат, который примет окончательное решение.
Ранее президент Молдавии Майя Санду говорила, что объединение с Румынией ускорило бы вступление страны в Евросоюз. В Кишиневе также допускали интеграцию в ЕС без Приднестровья. В декабре 2025 года молдавская исследовательская компания IMAS опубликовала итоги опроса, согласно которым против унионизма выступают 54% опрошенных молдован, за — лишь 29%.