Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижняя палата парламента Румынии одобрила инициативу об объединении с Молдавией

Нижняя палата парламента Румынии одобрила законодательную инициативу об объединении с Молдавией. Об этом сообщает румынская газета Adevarul со ссылкой на председателя заседания Наталию Интотеро.

Нижняя палата парламента Румынии одобрила законодательную инициативу об объединении с Молдавией. Об этом сообщает румынская газета Adevarul со ссылкой на председателя заседания Наталию Интотеро.

Документ считается автоматически утвержденным в связи с истечением 45-дневного срока рассмотрения, предусмотренного конституцией, без обсуждения и голосования. Теперь инициатива направлена в Сенат, который примет окончательное решение.

Инициативу выдвинула оппозиционная партия SOS Romania. Она предусматривает поддержку мирного изменения границ и начало переговоров с властями Молдавии. В случае принятия закона власти Румынии должны уведомить Молдову, США, НАТО, ООН, Евросоюз и другие международные структуры.

Ранее президент Молдавии Майя Санду говорила, что объединение с Румынией ускорило бы вступление страны в Евросоюз. В Кишиневе также допускали интеграцию в ЕС без Приднестровья. В декабре 2025 года молдавская исследовательская компания IMAS опубликовала итоги опроса, согласно которым против унионизма выступают 54% опрошенных молдован, за — лишь 29%.

Узнать больше по теме
Румыния: история, население и особенности страны
Румыния расположена в Юго-Восточной Европе, между Центральной Европой, Балканами и побережьем Черного моря. Страна известна богатой историей, живописными Карпатскими горами, средневековыми замками и культурным наследием, связанным с легендой о графе Дракуле. В материале рассказываем об этом государстве.
Читать дальше