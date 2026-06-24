«Плевать на Трампа»: бывший глава НАТО призвал Европу к бунту

«Я думаю, нам следует перестать реагировать только на то, что, как нам кажется, может сказать или сделать Трамп. Пришло время принимать собственные решения, не принимая во внимание реакцию Трампа», — сообщает издание Guardian со ссылкой на заявление Андерса Фог Расмуссена.