В Севастополе рассказали о работах по восстановлению электроснабжения

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Дополнительное время требуется для завершения работ по восстановлению электроснабжения Севастополя, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Ранее он сообщал о том, что электричество в Севастополе пропало минувшей ночью из-за атаки ВСУ на энергосистему города.
«Наши энергетики продолжают работы по восстановлению поврежденной энергоинфраструктуры. Требуется дополнительное время для завершения работ», — написал он в своем канале на платформе «Макс».
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