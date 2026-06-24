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В Севастополе рассказали о работах по восстановлению электроснабжения

Развожаев: для восстановления электроснабжения в Севастополе требуется допвремя.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Дополнительное время требуется для завершения работ по восстановлению электроснабжения Севастополя, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Ранее он сообщал о том, что электричество в Севастополе пропало минувшей ночью из-за атаки ВСУ на энергосистему города.

«Наши энергетики продолжают работы по восстановлению поврежденной энергоинфраструктуры. Требуется дополнительное время для завершения работ», — написал он в своем канале на платформе «Макс».

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