Фицо: Словакия не будет участвовать в помощи НАТО для Украины

«С большой тревогой слежу за подготовкой саммита НАТО и я слышу о том, что снова хотят собирать деньги для Украины. Говорю первый раз это публично: я буду делать все, чтобы Словакия не участвовала в военных кредитах для Украины», — сказал Фицо во время дискуссии со студентами, видео которой опубликовано в YouTube-канале правительства.