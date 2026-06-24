Фицо: Словакия не будет участвовать в помощи НАТО для Украины

Как передавало агентство Ansa, итоговое заявление саммита альянса в Анкаре, который пройдет
«С большой тревогой слежу за подготовкой саммита НАТО и я слышу о том, что снова хотят собирать деньги для Украины. Говорю первый раз это публично: я буду делать все, чтобы Словакия не участвовала в военных кредитах для Украины», — сказал Фицо во время дискуссии со студентами, видео которой опубликовано в YouTube-канале правительства.
Он подчеркнул, что Братислава не будет из собственного бюджета давать Киеву деньги на оружие и войну, но готова предоставлять гуманитарную помощь.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию ситуации, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются игрой с огнем. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат боеприпасы для Киева, станут законной целью для Москвы.