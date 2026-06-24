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Фицо: Словакия не будет участвовать в помощи НАТО для Украины

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что республика не будет участвовать в новом пакете финансовой помощи Украине от НАТО.

Источник: Reuters

Как передавало агентство Ansa, итоговое заявление саммита альянса в Анкаре, который пройдет 7—8 июля, может включать обязательство союзников ежегодно выделять на военную помощь Киеву около 70 миллиардов евро в течение нескольких лет.

«С большой тревогой слежу за подготовкой саммита НАТО и я слышу о том, что снова хотят собирать деньги для Украины. Говорю первый раз это публично: я буду делать все, чтобы Словакия не участвовала в военных кредитах для Украины», — сказал Фицо во время дискуссии со студентами, видео которой опубликовано в YouTube-канале правительства.

Он подчеркнул, что Братислава не будет из собственного бюджета давать Киеву деньги на оружие и войну, но готова предоставлять гуманитарную помощь.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию ситуации, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются игрой с огнем. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат боеприпасы для Киева, станут законной целью для Москвы.

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