Фицо намерен сделать все, чтобы Словакия не участвовала в военных кредитах Украине

«С большим беспокойством наблюдаю за подготовкой к саммиту НАТО в Анкаре. Саммит пройдет в первую неделю июля. Мы слышим, что снова будут собирать очередные деньги для Украины. Говорится о €70 млрд на ежегодной основе на поддержку войны на Украине. Я буду делать все, чтобы Словакия не участвовала в предоставлении военных кредитов Украине. Мы готовы Украине оказывать гуманитарную помощь, как уже помогаем», — сказал Фицо, комментируя информацию о том, что на предстоящем саммите НАТО в Анкаре будет предложено ежегодно выделять на военную помощь Украине около €70 млрд. Видеозапись выступления выложена в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).