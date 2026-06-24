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Фицо намерен сделать все, чтобы Словакия не участвовала в военных кредитах Украине

Братислава готова при этом оказывать гуманитарную помощь Киеву, указал словацкий премьер.

БРАТИСЛАВА, 24 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что сделает все, чтобы республика не участвовала в предоставлении кредитов на военные нужды для Украины.

«С большим беспокойством наблюдаю за подготовкой к саммиту НАТО в Анкаре. Саммит пройдет в первую неделю июля. Мы слышим, что снова будут собирать очередные деньги для Украины. Говорится о €70 млрд на ежегодной основе на поддержку войны на Украине. Я буду делать все, чтобы Словакия не участвовала в предоставлении военных кредитов Украине. Мы готовы Украине оказывать гуманитарную помощь, как уже помогаем», — сказал Фицо, комментируя информацию о том, что на предстоящем саммите НАТО в Анкаре будет предложено ежегодно выделять на военную помощь Украине около €70 млрд. Видеозапись выступления выложена в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

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